Catania, blitz contro i Santapaola: uno degli arrestati faceva campagna per il presidente del consiglio comunale (eletto all’Ars) (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Simpatizzante, fino alla morte”. Così definiva il proprio rapporto con la cosca Santapaola-Ercolano, Domenico Colombo, tra le 35 persone arrestate nell’inchiesta della Dda di Catania che ha inferto un duro colpo alla famiglia di Cosa nostra etnea. Il 46enne, che è accusato di concorso esterno, è accusato di aver messo a disposizione la propria persona per “compiere qualsiasi attività illecita – si legge nell’ordinanza – impegnandosi nel traffico di stupefacenti, nelle estorsioni, nel recupero crediti e nel prestito a usura”. Colombo, che lavora anche nella Sostare – partecipata del Comune di Catania che per anni si è occupata della gestione degli stalli a pagamento –, avrebbe avuto anche un’altra passione: la politica. Proprio nelle scorse settimane, è stato impegnato a sostegno della candidatura alle Regionali di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Simpatizzante, fino alla morte”. Così definiva il proprio rapporto con la cosca-Ercolano, Domenico Colombo, tra le 35 persone arrestate nell’inchiesta della Dda diche ha inferto un duro colpo alla famiglia di Cosa nostra etnea. Il 46enne, che è accusato di concorso esterno, è accusato di aver messo a disposizione la propria persona per “compiere qualsiasi attività illecita – si legge nell’ordinanza – impegnandosi nel traffico di stupefacenti, nelle estorsioni, nel recupero crediti e nel prestito a usura”. Colombo, che lavora anche nella Sostare – partecipata del Comune diche per anni si è occupata della gestionestalli a pagamento –, avrebbe avuto anche un’altra passione: la politica. Proprio nelle scorse settimane, è stato impegnato a sostegno della candidatura alle Regionali di ...

stefanospidy : Catania, blitz contro i Santapaola: uno degli arrestati faceva campagna per il presidente del consiglio comunale (e… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Catania, blitz contro i Santapaola: uno degli arrestati faceva campagna per il presidente del consiglio comunale (elet… - fattoquotidiano : Catania, blitz contro i Santapaola: uno degli arrestati faceva campagna per il presidente del consiglio comunale (e… - infoitinterno : Mafia a Catania, foto e nomi degli arrestati nel blitz “Sangue blu” contro il clan Santapaola Ercolano - infoitinterno : Operazione 'Sangue blu', il blitz contro vertici del clan Santapaola-Ercolano a Catania -