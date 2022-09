Castoro | assolta la titolare | il figlio patteggia | condanne a tre cinesi - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Rita Iacopi esce 'per non aver commesso il fatto'. Rinviato a giudizio Alessio Frasconi. Pene fino a 4 anni per i tre componenti della famiglia ...

LA NAZIONE

Rita Iacopi esce 'per non aver commesso il fatto'. Rinviato a giudizio Alessio Frasconi. Pene fino a 4 anni per i tre componenti della famiglia ... Castoro: assolta la titolare, il figlio patteggia, condanne a tre cinesi Rita Iacopi esce "per non aver commesso il fatto". Rinviato a giudizio Alessio Frasconi. Pene fino a 4 anni per i tre componenti della famiglia cinese ...