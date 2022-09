Castelli contro Salvini «leader usa e getta»: congresso o scissione (Di mercoledì 28 settembre 2022) «Il sogno di Matteo Salvini di fare il premier finisce qui. Paga la sua incoerenza, non è più credibile». Roberto Castelli, storico dirigente della Lega, dopo il flop elettorale attacca il segretario sulla Stampa: «Ha ribaltato e smantellato il partito, ma gli è andata male. Si è rivelato un leader usa e getta». Il Consiglio federale del Carroccio ieri ha espresso rammarico per il risultato delle elezioni, ribadendo la fiducia a Salvini. Lo scontento dei governatori leghisti, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga in testa, si salda con quello dell’ex gruppo dirigente bossiano, infuriato per l’esclusione del Senatùr dal Parlamento. E la versa resa dei conti comincerà dal 2023 con i congressi regionali. Salvini, dice Castelli, «ha trasformato un partito autonomista e ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 28 settembre 2022) «Il sogno di Matteodi fare il premier finisce qui. Paga la sua incoerenza, non è più credibile». Roberto, storico dirigente della Lega, dopo il flop elettorale attacca il segretario sulla Stampa: «Ha ribaltato e smantellato il partito, ma gli è andata male. Si è rivelato unusa e». Il Consiglio federale del Carroccio ieri ha espresso rammarico per il risultato delle elezioni, ribadendo la fiducia a. Lo scontento dei governatori leghisti, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga in testa, si salda con quello dell’ex gruppo dirigente bossiano, infuriato per l’esclusione del Senatùr dal Parlamento. E la versa resa dei conti comincerà dal 2023 con i congressi regionali., dice, «ha trasformato un partito autonomista e ...

DelmonteRinaldo : @IlBeneVincera Grandiosa madre Teresa di Calcutta L 'ABORTO STOLTI È LA PIU GRANDE BESTEMMIA CONTRO IL CREATORE PRO… - elenadigr : RT @direpuntoit: Dopo Zaia, oggi anche Bossi, Maroni e Castelli sono scesi in campo contro Salvini chiedendo un nuovo segretario. https://t… - raffaelamoretti : RT @direpuntoit: Dopo Zaia, oggi anche Bossi, Maroni e Castelli sono scesi in campo contro Salvini chiedendo un nuovo segretario. https://t… - AndreaSange : RT @direpuntoit: Dopo Zaia, oggi anche Bossi, Maroni e Castelli sono scesi in campo contro Salvini chiedendo un nuovo segretario. https://t… - direpuntoit : Dopo Zaia, oggi anche Bossi, Maroni e Castelli sono scesi in campo contro Salvini chiedendo un nuovo segretario. -