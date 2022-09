Castagna e Orcel stop a Mps: "Non ora". Messina si sfila dal toto-ministri (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lo spread attuale "non è correlato ai fondamentali del Paese, c'è una fase di speculazione finanziaria, sono convinto che questa in termini relativi rientrerà. Che il nostro Paese abbia un tasso superiore a quello della Grecia francamente è un aspetto che solo con la speculazione si giustifica. Abbiamo dei fondamentali che sono più vicini a quelli della Francia" ha concluso Messina. "Dobbiamo fare in modo che la forza nostro Paese - ha aggiunto - venga tradotta in azioni politiche e in credibilità. Se accade questo il nostro spread convergerà verso quello della Francia e non della Grecia" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lo spread attuale "non è correlato ai fondamentali del Paese, c'è una fase di speculazione finanziaria, sono convinto che questa in termini relativi rientrerà. Che il nostro Paese abbia un tasso superiore a quello della Grecia francamente è un aspetto che solo con la speculazione si giustifica. Abbiamo dei fondamentali che sono più vicini a quelli della Francia" ha concluso. "Dobbiamo fare in modo che la forza nostro Paese - ha aggiunto - venga tradotta in azioni politiche e in credibilità. Se accade questo il nostro spread convergerà verso quello della Francia e non della Grecia" Segui su affaritaliani.it

