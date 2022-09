Caso Fadil | gip archivia posizione medici indagati per omicidio | ' nessuna responsabilità'

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Milano, 28 set. (Adnkronos) - Il gip di Milano Alessandra Cecchelli hato l'indagine sui 12accusati dicolposo per la morte di Imane, la giovane di origine marocchina ospite delle cene nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore e poi testimone dell'accusa nelRuby, morta alla clinica Humanitas l'1 marzo 2019, dopo 31 giorni di ricovero, per una rara forma di aplasia midollare. La decisione, notificata a giugno ma resa nota solo ora, arriva dopo che lo stesso giudice - accogliendo la richiesta degli avvocati Mirko Mazzali e Nicola Quatraro, legali della famiglia dell'ex modella - aveva respinto la richiesta dizione disponendo ulteriori approfondimenti per chiarire "se fosse possibile un accertamento più tempestivo della diagnosi della ...

News24_it : Ruby: si chiude caso morte Fadil, 'nessun responsabile' - iconanews : Ruby: si chiude caso morte Fadil, 'nessun responsabile' - BeataVergineMa5 : #Berlusca #Berlusconi #Putin #Berluscoglioni E le minacce di Putin di rivelare segreti di Berlusconi Più di quest… -

Agenzia ANSA

Si chiude, dopo oltre 3 anni, ildella morte di Imane, modella e teste 'chiave' nella vicenda Ruby, deceduta il primo marzo 2019 dopo più di un mese di ricovero e una lunga agonia per una rara forma di aplasia midollare. ...... Jeffrey Dean Morgan : Franklin Clay Zoe Saldana: Aisha AlIdris Elba: William Roque Chris ... se vi piace il genere, il film farà sicuramente alvostro, proprio come lo storico fumetto che ... Ruby: si chiude caso morte Fadil, 'nessun responsabile' - Ultima Ora Milano, 28 set. (Adnkronos) – Il gip di Milano Alessandra Cecchelli ha archiviato l’indagine sui 12 medici accusati di omicidio colposo per la morte di Imane Fadil, la giovane di origine marocchina os ...L’avvocato: «Hanno ammesso di ricevere dal 2006 somme di denaro da Berlusconi, ma questa non è una condotta illecita, loro non hanno mai nascosto nulla». Caso Imane Fadil, disposta l’archiviazione per ...