Carta docente bonus 500 euro, neoimmessi in ruolo: come creare il primo buono

Dal pomeriggio del 27 settembre è stata attivata la piattaforma relativa alla Carta docente per utilizzare il bonus 500 euro destinato ai docenti di ruolo. bonus che possono spendere entro il 31 agosto 2023.

