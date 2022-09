Caro energia: volano anche i prezzi di lega e pellet (Di mercoledì 28 settembre 2022) “L’oro nero” del momento si chiama pellet, il biocombustibile che consuma poco e rende molto. In attesa che la partita d’azzardo che stanno giocando Russia e Occidente arrivi a una svolta, mentre il prezzo del gas si decuplica e l’inverno si avvicina ad ampie falcate in Italia è corsa a chi riesce ad accaparrarsi le stufe a pellet per difendere famiglia e portafogli dal Caro energia. Il pellet è, in breve, diventato l’oggetto del desiderio dell’autunno 2022, ma purtroppo trovarlo è quasi impossibile e i fortunati che riescono ad accamparrarsene una buona scorta finiscono per pagarlo a prezzi esorbitanti (+100% su base annua) per la gioia dei produttori e importatori che stanno facendo affari d’oro. Cos’è il pellet Il pellet altro non è se non una ... Leggi su panorama (Di mercoledì 28 settembre 2022) “L’oro nero” del momento si chiama, il biocombustibile che consuma poco e rende molto. In attesa che la partita d’azzardo che stanno giocando Russia e Occidente arrivi a una svolta, mentre il prezzo del gas si decuplica e l’inverno si avvicina ad ampie falcate in Italia è corsa a chi riesce ad accaparrarsi le stufe aper difendere famiglia e portafogli dal. Ilè, in breve, diventato l’oggetto del desiderio dell’autunno 2022, ma purtroppo trovarlo è quasi impossibile e i fortunati che riescono ad accamparrarsene una buona scorta finiscono per pagarlo aesorbitanti (+100% su base annua) per la gioia dei produttori e importatori che stanno facendo affari d’oro. Cos’è ilIlaltro non è se non una ...

