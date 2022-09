Caro energia, venerdì le proposte dell’Ue per abbassare i prezzi del gas, si tratta sul price cap (Di mercoledì 28 settembre 2022) Alla riunione straordinaria dei ministri dell’energia, prevista per venerdì, «ci saranno anche una serie di proposte per vedere come limitare l’aumento dei prezzi». Ad annunciarlo è Didier Reynders, commissario Ue per la Giustizia. Le trattative per arrivare a un pacchetto di misure europee contro la crisi energetica vanno avanti ormai da diverse settimane. Ancora non è chiaro però se si riuscirà a raggiungere un accordo comune fra i 27 Paesi membri oppure no. In ogni caso, fa sapere Reynders, sarà la commissaria per l’energia, Kadri Simson, a esporre «una serie di soluzioni per contribuire all’abbassamento dei prezzi». La trattativa sul price cap La decisione più attesa, almeno da parte dell’Italia, resta quella sul ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 settembre 2022) Alla riunione straordinaria dei ministri dell’, prevista per, «ci saranno anche una serie diper vedere come limitare l’aumento dei». Ad annunciarlo è Didier Reynders, commissario Ue per la Giustizia. Letive per arrivare a un pacchetto di misure europee contro la crisi energetica vanno avanti ormai da diverse settimane. Ancora non è chiaro però se si riuscirà a raggiungere un accordo comune fra i 27 Paesi membri oppure no. In ogni caso, fa sapere Reynders, sarà la commissaria per l’, Kadri Simson, a esporre «una serie di soluzioni per contribuire all’abbassamento dei». Lativa sulcap La decisione più attesa, almeno da parte dell’Italia, resta quella sul ...

