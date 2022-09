Caro energia, in sala con la coperta di casa. Il Circuito Cinema di Bologna abbassa le temperature (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un biglietto intero per Avatar, una confezione di popcorn e un plaid. L’autunno e l’inverno 2022/23 potrebbero fare la storia per le sale Cinematografiche italiane. Dopo i due terrificanti anni di Covid, tra mascherine e GreenPass, ecco la stagione della penuria energetica. E così il Circuito Cinema di Bologna ha deciso di prendere il toro per le corna, pardon: non far finta che le bollette del riscaldamento siano identiche agli altri anni. Nascerà così nei prossimi mesi l’iniziativa: “Al Cinema come a casa”. Periodicamente, spiegano da CircuitoCinema Bologna, “ci si potrà portare la propria coperta da casa per stare al caldo e godersi la visione su grande schermo”. Insomma, invece di battere i denti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un biglietto intero per Avatar, una confezione di popcorn e un plaid. L’autunno e l’inverno 2022/23 potrebbero fare la storia per le saletografiche italiane. Dopo i due terrificanti anni di Covid, tra mascherine e GreenPass, ecco la stagione della penuria energetica. E così ildiha deciso di prendere il toro per le corna, pardon: non far finta che le bollette del riscaldamento siano identiche agli altri anni. Nascerà così nei prossimi mesi l’iniziativa: “Alcome a”. Periodicamente, spiegano da, “ci si potrà portare la propriadaper stare al caldo e godersi la visione su grande schermo”. Insomma, invece di battere i denti ...

