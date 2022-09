Carlo Conti ha un ‘fratello’ segreto: è famoso come lui (Di mercoledì 28 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Conoscete il ‘fratello’ segreto di Carlo Conti? Lo ha presentato il conduttore stesso al suo pubblico ed è famoso come lui: ecco di chi si tratta. È uno dei volti che è riuscito a cambiare e rimodellare la tv ‘vecchio stile’. Il conduttore toscano ha dato un tocco di modernità ai programmi del piccolo schermo, Leggi su youmovies (Di mercoledì 28 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Conoscete ildi? Lo ha presentato il conduttore stesso al suo pubblico ed èlui: ecco di chi si tratta. È uno dei volti che è riuscito a cambiare e rimodellare la tv ‘vecchio stile’. Il conduttore toscano ha dato un tocco di modernità ai programmi del piccolo schermo,

Censeei : RT @AppleQuiSid: Gegia: ho fatto un reality ma non posso dirlo. Noi di twitter che andiamo subito su Wikipedia: Nel 2005 vince il reality s… - FebyTH : RT @AppleQuiSid: Gegia: ho fatto un reality ma non posso dirlo. Noi di twitter che andiamo subito su Wikipedia: Nel 2005 vince il reality s… - AppleQuiSid : Gegia: ho fatto un reality ma non posso dirlo. Noi di twitter che andiamo subito su Wikipedia: Nel 2005 vince il re… - romacapocciona : Se ve lo state chiedendo Gegia ha vinto il reality Ritorno al presente, fecero solo un'edizione su RaiUno con condu… - DavantiAlCielo : @i_ponzo Carlo Conti? -