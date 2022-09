Caos allo Stade de France: due uomini denunciati per violenze contro i gendarmi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Secondo quanto riferisce Le Parisien, due uomini sono stati denunciati per violenze contro i gendarmi in occasione della finale di Champions League allo Stade de France. Hanno circa vent’anni, sono stati arrestati lunedì a Parigi dalla cellula speciale di polizia creata dopo il Caos del 28 maggio scorso. Sono stati identificati grazie all’utilizzo del riconoscimento facciale, tecnologia biometrica utilizzata dalla gendarmeria e dalla polizia Francesi dal 2013 e che permette di risolvere sempre più casi. L’accusa è di violenza aggravata. Avrebbero lanciato delle bottiglie contro i soldati prima della partita. “Gli inquirenti sono riusciti con le immagini a digitalizzare i volti. E’ stata poi effettuata ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 settembre 2022) Secondo quanto riferisce Le Parisien, duesono statiperin occasione della finale di Champions Leaguede. Hanno circa vent’anni, sono stati arrestati lunedì a Parigi dalla cellula speciale di polizia creata dopo ildel 28 maggio scorso. Sono stati identificati grazie all’utilizzo del riconoscimento facciale, tecnologia biometrica utilizzata dalla gendarmeria e dalla poliziasi dal 2013 e che permette di risolvere sempre più casi. L’accusa è di violenza aggravata. Avrebbero lanciato delle bottigliei soldati prima della partita. “Gli inquirenti sono riusciti con le immagini a digitalizzare i volti. E’ stata poi effettuata ...

