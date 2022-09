Campania, scatta nuova allerta meteo: “Possibili allagamenti e inondazioni” (Di mercoledì 28 settembre 2022) nuova allerta meteo in Campania. La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido a partire dalle 18 di oggi, mercoledì 28 settembre fino alle 18 di domani, giovedì 29 settembre. nuova allerta meteo in Campania dalle 18 di oggi 28 settembre L’avviso di allerta, che segue quello L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 28 settembre 2022)in. La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso didi colore Giallo valido a partire dalle 18 di oggi, mercoledì 28 settembre fino alle 18 di domani, giovedì 29 settembre.indalle 18 di oggi 28 settembre L’avviso di, che segue quello L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

