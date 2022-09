Calenda torna ad attaccare gli elettori: “Prima o poi capiranno per chi dovevano votare. La destra? Al governo durerà massimo sei mesi” (Di mercoledì 28 settembre 2022) La destra “non sarà capace di governare” e “secondo me dura quattro, massimo sei mesi” perché “è una coalizione super litigiosa, con una classe dirigente inesperta e incompetente”. Carlo Calenda ribadisce in un’intervista alla Stampa la sua profezia di sventura nei confronti del governo uscito dalle elezioni, che vede destinato a un rapido fallimento: “Hanno fatto promesse che valgono più di 180 miliardi di deficit, con loro finiamo per spaccarci la testa. Abbiamo già rischiato nel 2011 e in questa legislatura: se ci ritroviamo in questa situazione, poi chi ci mettiamo, visto che il più autorevole lo stiamo mandando via?”, si chiede, esternando ancora una volta il rimpianto per Mario Draghi. Poi torna ad accusare gli elettori “colpevoli” di aver votato, secondo lui, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) La“non sarà capace di governare” e “secondo me dura quattro,sei” perché “è una coalizione super litigiosa, con una classe dirigente inesperta e incompetente”. Carloribadisce in un’intervista alla Stampa la sua profezia di sventura nei confronti deluscito dalle elezioni, che vede destinato a un rapido fallimento: “Hanno fatto promesse che valgono più di 180 miliardi di deficit, con loro finiamo per spaccarci la testa. Abbiamo già rischiato nel 2011 e in questa legislatura: se ci ritroviamo in questa situazione, poi chi ci mettiamo, visto che il più autorevole lo stiamo mandando via?”, si chiede, esternando ancora una volta il rimpianto per Mario Draghi. Poiad accusare gli“colpevoli” di aver votato, secondo lui, ...

