Calenda si trasforma nel Nostradamus dei Parioli e pronostica tempi duri per Meloni. Ma sotto sotto sogna di diventare la stampella delle destre (Di mercoledì 28 settembre 2022) Prima rottamatore, poi federatore del Centro e ora profeta del prossimo esecutivo. Passa il tempo ma Carlo Calenda non cambia mai e questa volta si ricicla come Nostradamus dei Parioli paventando uno scenario da incubo per l’Italia: “Qui abbiamo un gran casino in vista, tra inflazione, crisi energetica, recessione. È una destra che non sarà capace di governare e che, secondo me, dura 4, massimo 6 mesi”. Secondo il leader di Azione, in un’intervista a La Stampa, quella di Giorgia Meloni “è una coalizione super litigiosa, con una classe dirigente inesperta e incompetente. Hanno fatto promesse che valgono più di 180 miliardi di deficit, con loro finiamo per spaccarci la testa. Abbiamo già rischiato nel 2011 e in questa legislatura: se ci ritroviamo in quella situazione, poi chi ci mettiamo, visto che il più autorevole lo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 settembre 2022) Prima rottamatore, poi federatore del Centro e ora profeta del prossimo esecutivo. Passa il tempo ma Carlonon cambia mai e questa volta si ricicla comedeipaventando uno scenario da incubo per l’Italia: “Qui abbiamo un gran casino in vista, tra inflazione, crisi energetica, recessione. È una destra che non sarà capace di governare e che, secondo me, dura 4, massimo 6 mesi”. Secondo il leader di Azione, in un’intervista a La Stampa, quella di Giorgia“è una coalizione super litigiosa, con una classe dirigente inesperta e incompetente. Hanno fatto promesse che valgono più di 180 miliardi di deficit, con loro finiamo per spaccarci la testa. Abbiamo già rischiato nel 2011 e in questa legislatura: se ci ritroviamo in quella situazione, poi chi ci mettiamo, visto che il più autorevole lo ...

