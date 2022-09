Calenda pensa già al dopo-Meloni: "Ora gruppi unici e nuovo partito alle Europee" (Di mercoledì 28 settembre 2022) AGI - Un'opposizione "non ideologica" ma pronta a trasformarsi in intransigente se il prossimo governo metterà mano ai diritti civili. Così Carlo Calenda ha illustrato l'atteggiamento che il Terzo Polo assumerà nei confronti dell'esecutivo con ogni probabilità guidato da Giorgia Meloni. Un'opposizione, però, che almeno stando alle previsioni dell'ex-ministro, non dovrebbe durare molto, visto che secondo Calenda si tratta di "una destra che non sarà capace di governare e che, secondo me, dura 4, massimo 6 mesi". Calenda, nella pars construens del suo ragionamento ha ribadito quanto affermato dal compagno di schieramento Matteo Renzi, laddove ha affermato che sulle riforme è bene "discutere sempre, perché il Paese ha bisogno del dialogo sulle riforme", ma ha specificato anche di essere "contrario al ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 settembre 2022) AGI - Un'opposizione "non ideologica" ma pronta a trasformarsi in intransigente se il prossimo governo metterà mano ai diritti civili. Così Carloha illustrato l'atteggiamento che il Terzo Polo assumerà nei confronti dell'esecutivo con ogni probabilità guidato da Giorgia. Un'opposizione, però, che almeno standoprevisioni dell'ex-ministro, non dovrebbe durare molto, visto che secondosi tratta di "una destra che non sarà capace di governare e che, secondo me, dura 4, massimo 6 mesi"., nella pars construens del suo ragionamento ha ribadito quanto affermato dal compagno di schieramento Matteo Renzi, laddove ha affermato che sulle riforme è bene "discutere sempre, perché il Paese ha bisogno del dialogo sulle riforme", ma ha specificato anche di essere "contrario al ...

