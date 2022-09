Calenda | l’amarezza per il 10% mancato | «Il No di Draghi ci ha fatto male Mi dimetto da eurodeputato»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Azione e Italia Viva hanno raccolto il 7,7% di voti al Senato e il 7,8% alla Camera. «Un risultato incredibile», aveva commentato Carlosu Twitter solo un giorno fa, ottenuto al termine di una campagna elettorale che aveva nell’Agendaalcuni punti centrali e che puntava a un governo guidato per la seconda volta dall’ex presidente della Bce. Oggi, però, durante una diretta social il leader di Azione dice che se il Terzo polo non ha raggiunto il 10% la colpa è di «uno scetticismo forte sull’idea che si potesse andare avanti con». Di certo, «ilche abbia risposto no, e non poteva fare diversamente, ha giocato un ruolo nell’ultima settimana», cosa «che ci ha». Sebbene non abbia raggiunto il risultato sperato,è riuscito ...