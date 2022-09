globalistIT : - n_santomartino : L’ennesimo teatrino: - Conte dice che il centro sinistra ha perso per colpa di Letta - Letta afferma il contrario -… - Sandrocaponi1 : @kittesencul Calenda accusa il PD di essere populista, già fa ride così, lui invece è il masaniello di Confindustria. - AnnalisaAntas : RT @LiberoPetrucci: Letta accusa Conte, Renzi accusa Letta, Bonino accusa Calenda, Calenda accusa Letta. che al mercato mio padre comprò... - LiberoPetrucci : Letta accusa Conte, Renzi accusa Letta, Bonino accusa Calenda, Calenda accusa Letta. che al mercato mio padre compr… -

Globalist.it

Peril Pd "ormai è un partito in crisi irreversibile, non basterà cambiare il segretario". E c'è una destra "che non sarà capace di governare e che, secondo me, dura 4, massimo 6 mesi perché "...... ora è sottoperché, dal Papeete in poi, ha sbagliato molte mosse. La Lega, dal 17% ottenuto ... I due leader, Matteo Renzi e Carlo, si odiano vicendevolmente e i numeri ottenuti dalla ... Calenda accusa ancora il Pd e profetizza un governo breve: “Durerà al massimo 6 mesi” Calenda: "Il centrosinistra deve ringraziare Letta, che doveva scegliere tra agenda Draghi o comitato di liberazione nazionale con i 5 stelle. Ha provato a fare una cosa a metà. Una follia".Il Terzo polo che riunisce Azione e Italia viva si prepara a entrare in parlamento con 21 deputati e 9 senatori. «Siamo metà e metà», dice Luigi Marattin di Italia viva parlando dei due partiti che co ...