Calciomercato Juve | trattativa avviata per il riscatto anticipato

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Arkadiusz Milik è arrivato in bianconero negli ultimi giorni del mercato estivo e ha ricevuto un’accoglienza tiepida da parte della tifoseria, che attendeva ormai da settimane il colpo Depay dal Barcellona. Nonostante ciò però l’attaccante polacco ha convinto Allegri e i tifosi in questa prima parte di stagione, durante la quale si è dimostrato una delle poche certezze nella fase critica che sta attraversando lantus. Milikntus Il classe ’94 è arrivato in prestito dal Marsiglia per una cifra irrisoria e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lavorrebbe già riscattarlo dal club francese pagando i 7 milioni più bonus fissati durante laestiva. Si tratta di un attestato di stima per il giocatore che, in pochissimo tempo, è riuscito a convincere ...

