Calcio | tris dell' Argentina alla Giamaica in amichevole | doppietta per Messi

Harrison, 28 set. - (Adnkronos) - L'Argentina ha battuto 3-0 la Giamaica nell'ultima amichevole in vista dei mondiali in Qatar disputata a Harrison, in New Jersey. Degli 'italiani' sono partiti titolari il nerazzurro Lautaro Martinez, protagonista nell'assist del primo gol di Julian Alvarez e sostituito al 55' da Lionel Messi, autore della seconda e della terza rete e il bianconero Angel Di Maria (ha collezionato 78 minuti), mentre l'altro nerazzurro Joaquin Correa è subentrato al 78'. Il giallorosso Paulo Dybala non era nemmeno in panchina. Un'esclusione così commentata da Scaloni: "È stata una nostra decisione, dello staff tecnico, di non rischiare Paulo. Voleva giocare. È ad un livello molto buono e ho preferito non rischiarlo, così che continui nel suo club e poi ..."

