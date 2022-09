Calcio femminile, le 24 convocate dell’Italia per l’amichevole contro il Brasile: torna Salvai, assenti Gama e Bonansea (Di mercoledì 28 settembre 2022) Obiettivo Mondiale 2023. A un mese circa dalla conquista del pass per la fase finale della rassegna iridata che si disputerà in Australia e in Nuova Zelanda l’anno venturo, torna in scena la Nazionale italiana di Calcio femminile. Le azzurre giocheranno il 10 ottobre (ore 18.30, diretta su Rai 2) allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova un’amichevole di grande prestigio contro il Brasile. L’intenzione della CT Milena Bertolini è quella di affrontare una formazione di rilievo internazionale (nona nel ranking FIFA), affrontata tra l’altro nei Mondiali 2019 in Francia. Una sfida quest’ultima decisa dal rigore realizzato dalla fuoriclasse verde-oro Marta, miglior marcatrice della storia della Seleção con 111 realizzazioni. “Affronteremo una squadra molto forte, sarà un test importante che ci permetterà di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) Obiettivo Mondiale 2023. A un mese circa dalla conquista del pass per la fase finale della rassegna iridata che si disputerà in Australia e in Nuova Zelanda l’anno venturo,in scena la Nazionale italiana di. Le azzurre giocheranno il 10 ottobre (ore 18.30, diretta su Rai 2) allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova un’amichevole di grande prestigioil. L’intenzione della CT Milena Bertolini è quella di affrontare una formazione di rilievo internazionale (nona nel ranking FIFA), affrontata tra l’altro nei Mondiali 2019 in Francia. Una sfida quest’ultima decisa dal rigore realizzato dalla fuoriclasse verde-oro Marta, miglior marcatrice della storia della Seleção con 111 realizzazioni. “Affronteremo una squadra molto forte, sarà un test importante che ci permetterà di ...

