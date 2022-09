Calcio, Fabio Caressa lancia il suo boardgame: si chiamerà ‘Senza Giacca’ (Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ uscito Senza Giacca, boardgame ideato da Fabio Caressa e pubblicato da Ludic, brand dell’azienda leader nel settore Headu. Il gioco è in vendita nei negozi di giochi e nelle librerie, ma verrà presentato ufficialmente solo il 28 ottobre al Lucca Comics & Games il 28 ottobre. Ma cos’è Senza Giacca? Per chi guarda “Sky Calcio Club” il nome non risulterà nuovo. Nella parte finale della trasmissione, infatti, il telecronista e i suoi ospiti si tolgono la giacca per parlare in maniera più libera dei vari temi. Alla base del gioco, dunque, ci sarà proprio una discussione tra i partecipanti. Un giocatore dovrà enunciare una tesi (estratta tra le diverse possibili) e sostenerla, mentre il secondo dovrà provare a smentirla. I restanti giocatori saranno quindi chiamati a giudicare e decidere quale delle due ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ uscito Senza Giacca,ideato dae pubblicato da Ludic, brand dell’azienda leader nel settore Headu. Il gioco è in vendita nei negozi di giochi e nelle librerie, ma verrà presentato ufficialmente solo il 28 ottobre al Lucca Comics & Games il 28 ottobre. Ma cos’è Senza Giacca? Per chi guarda “SkyClub” il nome non risulterà nuovo. Nella parte finale della trasmissione, infatti, il telecronista e i suoi ospiti si tolgono la giacca per parlare in maniera più libera dei vari temi. Alla base del gioco, dunque, ci sarà proprio una discussione tra i partecipanti. Un giocatore dovrà enunciare una tesi (estratta tra le diverse possibili) e sostenerla, mentre il secondo dovrà provare a smentirla. I restanti giocatori saranno quindi chiamati a giudicare e decidere quale delle due ...

