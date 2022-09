Agenzia ANSA

Come previsto. I numeri che si leggono sul comunicato dell'Inter al termine del Consiglio di Amministrazione odierno rispecchiano le previsioni. Ildel club ha infatti approvato i risultati del bilancio di esercizio 2021/2022 con una crescita di ricavi consolidati di circa 75 milioni di euro fino a 439,6 e una riduzione delle perdite a 140 ...Come ogni anno alla fine di settembre arriva il momento della resa dei conti economico finanziari del club. Neldell'Inter il presidente Steven Zhang (presente in sede insieme agli amministratori Marotta e Antonello con gli altri consiglieri collegati da remoto) ha annunciato un aumento di capitale (verrà ... Calcio: CdA Inter approva bilancio 2022, rosso di 140 mln Il CdA dell'Inter ha approvato il bilancio consolidato al 30 giugno 2022, chiuso con una perdita pari a 140 milioni di euro, ridotta di circa 105 milioni rispetto all'esercizio 2021. (ANSA) ...Milano, 28 set. - (Adnkronos) - "Il Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il bilancio consolidato dell esercizio finanziario 2021/2022. Il bilancio ...