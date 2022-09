Calcio | Amichevoli Argentina - Giamaica 3 - 0 | vincono Colombia e Perù

sportli26181512 : Roma, Dybala va in tribuna con l’Argentina. Mourinho lo aspetta a Trigoria: Neanche un minuto giocato tra le due am… - sportli26181512 : Risultati Partite di Calcio - 09/27/2022: Amichevoli internazionali: Amichevoli Canada 0 - 2 Uruguay Qatar 2 - 2 Ch… - salvione : Amichevoli internazionale: la Corea sud di Kim batte il Camerun di Onana 1-0 - sportli26181512 : Amichevoli internazionale: la Corea sud di #Kim batte il Camerun di #Onana 1-0: A decidere la contesa della gara di… - sportli26181512 : Argentina a Miami, Higuain abbraccia Messi e Dybala: Negli Stati Uniti per le amichevoli contro Honduras e Giamaica… -

Eurosport IT

L'Albiceleste prosegue nella sua imbattibilità, doppietta di Messi ROMA - Prosegue l'imbattibilità dell'Argentina, che alla Red Bull Arena di Harrison regola in amichevole la Giamaica per 3 - 0 ...Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 28 settembre 2022: si gioca la sfida decisiva con il Køge per l'accesso alla Women's Champions League,tra nazionali esud americano Con le sfide di Uefa Nations League di ieri sera si chiude anche questa parentesi con i verdetti al completo. Quelli più importanti riguardano l'Italia ... Calcio, amichevoli: Brasile e Argentina sul velluto contro Ghana e Honduras: debutta Bremer, segna Lautaro Martinez L'Albiceleste prosegue nella sua imbattibilità, doppietta di Messi ROMA (ITALPRESS) - Prosegue l'imbattibilità dell'Argentina, che alla Red ...Il 28 settembre 2022 la gara valida per le qualificazioni alla Champions League femminile sarà trasmessa in diretta su Juventus TV su DAZN ...