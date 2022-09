Calabria, torna il “Festival dell’Ospitalità” per promuovere un turismo responsabile e sostenibile (Di mercoledì 28 settembre 2022) Con una laurea in ingegneria informatica e 15 anni di esperienza come consulente aziendale, dopo aver vissuto tra Bologna e Roma, Francesco Biacca è tornato in Calabria, dove è riuscito a liberarsi dalla gabbia di spazi e tempi dettati da un ritmo frenetico. Nel borgo di Nicotera, affacciato sulla Piana di Gioia Tauro, ha portato avanti il lavoro avviato con Evermind, smartwork company di branding, design e digital trasformation, fondata con un team attualmente composto da oltre 20 professionisti con competenze e provenienze geografiche differenti. “Viviamo e lavoriamo in posti diversi, abbiamo tempi e abitudini completamente differenti, eppure siamo un team di professionisti di raro affiatamento. Ad accomunarci è una visione condivisa, ma anche la passione per il viaggio e il settore turistico” così Biacca rintraccia nella società benefit l’origine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Con una laurea in ingegneria informatica e 15 anni di esperienza come consulente aziendale, dopo aver vissuto tra Bologna e Roma, Francesco Biacca èto in, dove è riuscito a liberarsi dalla gabbia di spazi e tempi dettati da un ritmo frenetico. Nel borgo di Nicotera, affacciato sulla Piana di Gioia Tauro, ha portato avanti il lavoro avviato con Evermind, smartwork company di branding, design e digital trasformation, fondata con un team attualmente composto da oltre 20 professionisti con competenze e provenienze geografiche differenti. “Viviamo e lavoriamo in posti diversi, abbiamo tempi e abitudini completamente differenti, eppure siamo un team di professionisti di raro affiatamento. Ad accomunarci è una visione condivisa, ma anche la passione per il viaggio e il settore turistico” così Biacca rintraccia nella società benefit l’origine ...

