Bruno Arena morto | Max Cavallari e il toccante post social Fan commossi | ' Hai perso un amico'

trash_italiano : È morto all’età di 65 anni Bruno Arena, il comico e attore dei Fichi d’India - RaiNews : Addio a Bruno Arena dei Fichi d'India. Il cordoglio sui social #BrunoArena - fanpage : Ultim'ora È morto #BrunoArena - SbadiglioSempre : RT @trash_italiano: È morto all’età di 65 anni Bruno Arena, il comico e attore dei Fichi d’India - ReignOfTheSerie : Addio a Bruno Arena dei Fichi d'India . Aveva 65 anni. L'attore comico, era stato colpito nel 2013 da aneurisma ce… -

E' morto, comico e cabarettista del duo Fichi d'India. Aveva 65 anni. A darne la notizia è stato il figlio Gianluca, in una storia su Instagram. 'Non ero pronto... ma tanto non lo sarei mai stato - ...Il comico, dei Fichi d'India , è morto a 65 anni. Tra i primi a darne notizia è Paolo Belli , che ha condiviso sui suoi profili social una loro foto, e la frase 'rip grande amico mio'. Nato a ...Bruno Arena è morto all'età di 65 anni. Nella mattinata di mercoledì 28 settembre, in rete, è trapelata la notizia che il comico del duo Fichi d'India è venuto a mancare. Paolo Belli ...È morto Bruno Arena. Il comico e attore, da diversi anni lontano dalle scene in seguito a un malore, si è spento all'età di 65 anni. A darne notizia sui ...