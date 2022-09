Bruno Arena Fichi d’India | età | cause morte | moglie | figli | malattia | Max Cavallari | Zelig | tutto su di lui

trash_italiano : È morto all’età di 65 anni Bruno Arena, il comico e attore dei Fichi d’India - Agenzia_Ansa : Addio a #BrunoArena dei Fichi d'India. L'attore comico aveva 65 anni. Nel 2013 era stato colpito da un aneurisma ch… - fanpage : Ultim'ora È morto #BrunoArena - ClaudioPardo2 : Bruno Arena, morto il comico dei Fichi d'India: aveva 65 anni. Il figlio: «Lasci un vuoto immenso» - nestquotidiano : Morto Bruno Arena del duo Fichi d’India -

Lo scorso gennaio aveva compiuto 65 anni. Ma da nove anni esatti,, comico dei Fichi d'India , aveva abbandonato le scene a causa di un aneurisma che gli causò una emorragia durante una registrazione di Zelig . Proprio lì dove, insieme al suo amico e ...Gianluca e Lorenzo, chi sono i figli diGianluca e Lorenzosono i figli di, scomparso oggi, mercoledì 28 settembre, a 65 anni . Nati dal grande amore con la moglie Rosy Marrone, Gianluca e Lorenzo erano il bene ...A dare, tra i primi, la notizia, il figlio Gianluca, il quale in una storia Instagram ha salutato il padre con un toccante messaggio: "Non ero pronto, ma ...Max Cavallari saluta l’amico e compagno di viaggio con un breve e addolorato messaggio sui social: “È solo un arrivederci, ti amerò per sempre” ...