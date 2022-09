Bruno Arena dei Fichi d’India incidente da ragazzo | cosa gli è successo in testa? Il dramma nel 1984

trash_italiano : È morto all’età di 65 anni Bruno Arena, il comico e attore dei Fichi d’India - RaiNews : Addio a Bruno Arena dei Fichi d'India. Il cordoglio sui social #BrunoArena - fanpage : Ultim'ora È morto #BrunoArena - Mario192710 : RT @SkyTG24: E' morto Bruno Arena del duo comico dei Fichi d'India. Aveva 65 anni - vale_vit87 : RT @ReignOfTheSerie: Addio a Bruno Arena dei Fichi d'India . Aveva 65 anni. L'attore comico, era stato colpito nel 2013 da aneurisma cereb… -

E' morto, comico e cabarettista del duo Fichi d'India. Aveva 65 anni. A darne la notizia è stato il figlio Gianluca, in una storia su Instagram. 'Non ero pronto... ma tanto non lo sarei mai stato - ...Il comico, dei Fichi d'India , è morto a 65 anni. Tra i primi a darne notizia è Paolo Belli , che ha condiviso sui suoi profili social una loro foto, e la frase 'rip grande amico mio'. Nato a ...E' morto a 65 anni Bruno Arena, del duo I Fichi d’India. Nove anni fa, nel 2013, era stato colpito da un grave aneurisma cerebrale mentre sul palco di Zelig era in corso la registrazione di una puntat ...In India un docente è stato incriminato nella giornata di ieri, 26 settembre, con l’accusa di avere ucciso uno studente 15enne, Nikil Dohre, dopo averlo picchiato violentemente per avere… Leggi ...