Bruno Arena dei Fichi d’India è morto | l’annuncio commosso del figlio

(Di mercoledì 28 settembre 2022), comico e attore del duo, divenuto famoso all’inizio degli anni Duemila grazie alla trasmissione Zelig, èall’età di 65 anni dopo una lunga malattia. A daredella sua scomparsa ilGianluca, che sui social in una storia ha scritto un ultimo saluto al padre: “Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato, buon viaggio papà, lasci un vuoto immenso”. Negli stessi minuti, sempre attraverso i social network, è arrivato anche il messaggio di cordoglio del cantautore emiliano Paolo Belli, amico da una vita di. Nel 2013, mentre si trovava sul palco di Zelig,fu colpito da un aneurisma, dopo il quale non riuscì più a recuperare l’uso del linguaggio e le sue ...

