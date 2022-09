Brasile-Tunisia | banana contro Richarlison | la reazione di Thiago Silva VIDEO

ZonaBianconeri : RT @persemprecalcio: ?? #Danilo ha parlato della crisi della #Juve dal ritiro del Brasile, uscito vittorioso dalla gara contro la Tunisia.… - persemprecalcio : ?? #Danilo ha parlato della crisi della #Juve dal ritiro del Brasile, uscito vittorioso dalla gara contro la Tunisi… - ZonaBianconeri : RT @marten_sa: ?? #Danilo ha parlato della crisi della #Juve dal ritiro del Brasile, uscito vittorioso dalla gara contro la Tunisia. Ecco l… - marten_sa : ?? #Danilo ha parlato della crisi della #Juve dal ritiro del Brasile, uscito vittorioso dalla gara contro la Tunisi… - ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: #Danilo, un mese e mezzo di fuoco: 'Riporteremo la #Juve dove merita': Il terzino bianconero ha parlato dopo l'amichev… -

... dopo che gli è stata lanciata una banana durante il match che ha visto impegnato ilcontro la, in amichevole. Un episodio gravissimo, che ha suscitato indignazione e che merita ...Adesso, dopo il successo in amichevole a Parigi contro lacon il suo Basile, tra i favoriti ... Sul: "La squadra mostra alchimia e si vede in campo, può portare a casa il titolo. ...Episodio di razzismo al Parco dei Principi di Parigi durante il primo tempo dell'amichevole Brasile-Tunisia: al 19' Richarlison segna il gol del momentaneo 2-0 e va a esultare alla bandierina del ...Continua il momento d'oro di Pedro Guilherme Abreu dos Santos, noto come Pedro. L'ex Fiorentina, una comparsa nei suoi sei mesi a Firenze, dal ritorno in Brasile sembra ...