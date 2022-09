Boxe | Roma Boxing Night | Vianello sfida McFarlane

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Venerdì 28 ottobre l’Atlantico Live disarà teatro di una ricca riunione targata OPI 82 e Top Rank. L’evento è stato presentato oggi al Coni in sala giunta, e vedrà protagonista Guido ‘the Gladiator’(9-0-1), al primo incontro in Italia dopo aver combattuto sempre negli Stati Uniti, che sfiderà lo scozzese Jaysulle otto riprese. “In America ho capito cosa vuol dire solitudine vera. Ti danno tante opportunità, ma lì non hai amici veri, solo conoscenti – ha raccontato– Sono partito senza parlare l’inglese, e Top Rank (la sua promotion) mi disse di imparare, perche’ il mio accento piaceva. La mia missione è portare Bob Arum (il boss di Top Rank, ndr) ae fargli vedere un bello show: lavoriamo duro per portare un giorno il pugilato all’Olimpico”. “A ...

OpiSince82 : RT @FedPugilistica: ???? Roma Boxing Night ?? 28/10/22 ?? Sala Giunta CONI ?? Conferenza Stampa Tavolo dei Lavori - Pres. CONI Malagò , Pres… - FedPugilistica : ???? Roma Boxing Night ?? 28/10/22 ?? Sala Giunta CONI ?? Conferenza Stampa Tavolo dei Lavori - Pres. CONI Malagò ,… - DimitriDeVita : RT @liberaeva: #cinemapassione STORIE DI ROMA #AmbraJovinelli La favola del teatro di Roma Da varietà ad avanspettacolo a teatro comico poi… - liberaeva : #cinemapassione STORIE DI ROMA #AmbraJovinelli La favola del teatro di Roma Da varietà ad avanspettacolo a teatro c… - theshieldofspo1 : Roma Boxing Night: riunione fissata per il 9 ottobre. Ottobre caldo per la boxe capitolina. #TSOS // #BOXE // #ROMA -

FPI

...(Sky Serie) 11 ottobre Babylon Berlin S4 (Sky Atlantic) 21 ottobre Romulus II " La guerra per..." Persi nel Tempo 16 ottobre Rita Hayworth " Per sempre diva (Sky Arte) The Kings " I Re della(...Chi è Luca Salatino: ha 30 anni ed è uno chef con la passione per laLuca Salatino è nato anel 1992. Ha 30 anni ed è figlio unico. I suoi genitori sono separati. Ha una passione per il ... Il 28 ottobre a Roma una grandissima serata di Boxe targata Opi 82 e Top Rank Il noto chef romano ex protagonista di Uomini e Donne di Maria De Filippi, Luca Salatino, ora concorrente del Grande Fratello Vip ...Allenarsi e crescere insieme, senza pregiudizi né disparità. È questo il progetto che sta prendendo forma nel parco Papacci in via di Grottarossa, ...