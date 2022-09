Boxe, Pesi Gallo Ebu: Lorusso sfida Perez per il titolo europeo a Monza (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mette in palio il titolo europeo Pesi Gallo Ebu la sfida, in programma all’Arena di Monza il 14 ottobre, tra l’italiano Alessio Lorusso e lo spagnolo Sabastian Perez. “Sono molto carico e non vedo l’ora di salire sul ring, nella mia Lombardia, davanti al pubblico di casa. Mi sto allenando duramento e, in futuro, sogno di diventare campione del mondo”, ha detto Lorusso presentando oggi il match a Palazzo Pirelli. Tante le novità previste per l’occasione, dall’inserimento del match in una piattaforma del ‘Metaverso’ alla cronaca audio dedicata ai non vedenti e all’esibizione di ‘Special Boxe’ che vedrà protagonista il pugile con disabilità Simone Dessi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mette in palio ilEbu la, in programma all’Arena diil 14 ottobre, tra l’italiano Alessioe lo spagnolo Sabastian. “Sono molto carico e non vedo l’ora di salire sul ring, nella mia Lombardia, davanti al pubblico di casa. Mi sto allenando duramento e, in futuro, sogno di diventare campione del mondo”, ha dettopresentando oggi il match a Palazzo Pirelli. Tante le novità previste per l’occasione, dall’inserimento del match in una piattaforma del ‘Metaverso’ alla cronaca audio dedicata ai non vedenti e all’esibizione di ‘Special’ che vedrà protagonista il pugile con disabilità Simone Dessi. SportFace.

