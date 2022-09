Borsa: Wall Street apre debole, Dj +0,17%, Nasdaq - 0,11% (Di mercoledì 28 settembre 2022) Wall Street apre debole. Il Dow Jones sale dello 0,17% a 29.175,41 punti, il Nasdaq perde lo 0,11% a 10.815,18 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,20% a 3.668,25 punti. . 28 settembre 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022). Il Dow Jones sale dello 0,17% a 29.175,41 punti, ilperde lo 0,11% a 10.815,18 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,20% a 3.668,25 punti. . 28 settembre 2022

