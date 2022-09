Borsa: Europa chiude in rialzo, Parigi +0,19% (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le Borse europee chiudono in rialzo. Francoforte registra un +0,36% con il Dax a 12.183 punti. Parigi segna un +0,19% con il Cac 40 a 5.765 punti mentre Londra conclude a +0,26% con il Ftse 100 a 7. Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le Borse europee chiudono in. Francoforte registra un +0,36% con il Dax a 12.183 punti.segna un +0,19% con il Cac 40 a 5.765 punti mentre Londra conclude a +0,26% con il Ftse 100 a 7.

