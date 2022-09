Bonus 150 euro, richiesta con autodichiarazione: ecco le scadenze e il documento da scaricare (Di mercoledì 28 settembre 2022) Altro aiuto per i cittadini italiani, arriva il Bonus 150 euro. La richiesta va effettuata tramite autodichiarazione. Vediamo insieme la scadenza e quale documento serve per l’incentivo. L’attuale governo uscente ha messo in campo altri aiuti per sostenere la situazione odierna. Il decreto Aiuti ter, infatti, pone tra le misure l’incentivo da 150 euro. Un Bonus che sarà riconosciuto dai lavoratori che hanno già avuto accesso al Bonus 200 euro. Fonte Foto CanvaMolte famiglie italiane sono sempre più in difficoltà. L’inflazione sta segnalando sempre numeri più alti e le persone non sanno come andare avanti. Per tale ragione, il decreto Aiuti ter è sceso in campo per dare un attimo di respiro. Il Bonus ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 settembre 2022) Altro aiuto per i cittadini italiani, arriva il150. Lava effettuata tramite. Vediamo insieme la scadenza e qualeserve per l’incentivo. L’attuale governo uscente ha messo in campo altri aiuti per sostenere la situazione odierna. Il decreto Aiuti ter, infatti, pone tra le misure l’incentivo da 150. Unche sarà riconosciuto dai lavoratori che hanno già avuto accesso al200. Fonte Foto CanvaMolte famiglie italiane sono sempre più in difficoltà. L’inflazione sta segnalando sempre numeri più alti e le persone non sanno come andare avanti. Per tale ragione, il decreto Aiuti ter è sceso in campo per dare un attimo di respiro. Il...

