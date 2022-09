Bomba al GF Vip | “Brutta scelta”: ripudiata dai familiari, retroscena choc prima dell’ingresso (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il racconto della gieffina svela i retroscena choc: successe tutto prima del suo ingresso al GF Vip, è stata ripudiata Nikita-Pelizon piange (Twitter)Il GF Vip inizia a tirare fuori storie di ogni tipo. Ogni concorrente porta con sé un passato differente, con i propri problemi e le proprie storture. Tra chi ha vissuto traumi familiari, chi lutti, chi è rimasto solo, insomma ognuno ha qualcosa da svela e questa volta è stato il momento di Nikita. Nelle ultime ore la concorrente si è trovata a chiacchierare con Giaele e tra un discorso all’altro ha scelto di raccontare anche gli episodi che hanno segnato la sua entrata al Grande Fratello Vip. La sua decisione è stata diversa rispetto a quella degli altri, lei ha dovuto pensare a sé e decidere di suo pugno, solo successivamente ha avvisato i genitori: ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il racconto della gieffina svela i: successe tuttodel suo ingresso al GF Vip, è stataNikita-Pelizon piange (Twitter)Il GF Vip inizia a tirare fuori storie di ogni tipo. Ogni concorrente porta con sé un passato differente, con i propri problemi e le proprie storture. Tra chi ha vissuto traumi, chi lutti, chi è rimasto solo, insomma ognuno ha qualcosa da svela e questa volta è stato il momento di Nikita. Nelle ultime ore la concorrente si è trovata a chiacchierare con Giaele e tra un discorso all’altro ha scelto di raccontare anche gli episodi che hanno segnato la sua entrata al Grande Fratello Vip. La sua decisione è stata diversa rispetto a quella degli altri, lei ha dovuto pensare a sé e decidere di suo pugno, solo successivamente ha avvisato i genitori: ...

MondoTV241 : GF Vip, Adriana Volpe 'Io nella casa una bomba, ma è Giulia Salemi il valore aggiunto' #adrianavolpe… - marty16s : RT @IsaeChia: #GfVip 7, Adriana Volpe: “Capisco che avere me nella Casa e Sonia Bruganelli come opinionista sarebbe stata una bomba ma…” L… - IsaeChia : #GfVip 7, Adriana Volpe: “Capisco che avere me nella Casa e Sonia Bruganelli come opinionista sarebbe stata una bom… - Domenic51648771 : - MondoTV241 : GF Vip, rivelazione bomba di Deianira Marzano, Nikita Pelizon avrebbe mentito, è fidanzata. #nikitapelizon… -