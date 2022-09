Bologna | rinnovo in ballo per Orsolini | prima i rossoblù lo vogliono decisivo

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Illo vuolee inc’è il, Riccardovuole tornare a brillare con iIllo vuolee inc’è il, Riccardovuole tornare a brillare con i. Prestazioni altalenanti in questi anni, ma i numeri e i gol segnati fanno di lui un esterno importante che i felsineirecuperare. Il compito di Thiago Motta è quello di ravvivarlo poi durante la sosta per il Mondiale si parlerà di. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

tcm24com : Bologna: ad un passo il rinnovo di Dominguez #Dominguez #Bologna - 1000Cuori : ?? Bologna, vicino il rinnovo di Nico Dominguez fino al 2025 ?? - bologna_sport : #Orsolini e #Vignato vogliono capire se potranno avere un ruolo importante nel #Bologna di #ThiagoMotta - LeBombeDiVlad : ? #Bologna, pronto il rinnovo di contratto per un centrocampista ?? Accordo raggiunto tra le parti #LeBombeDiVlad… - Dalla_SerieA : Bologna, Dominguez: in arrivo il rinnovo fino al 2025 - -

Orso e ilparleranno di ...Lasciando ai margini il dibattito politico per ildelle cariche istituzionali nazionali ... Nella Davis di tennis disputata al 'Italia ha chiuso prima, ora è tra le otto per ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Dopo il voto di ieri per il rinnovo del Parlamento, con la chiusura degli scrutini e il computo sulla ripartizione dei seggi iniziano ad arrivare i primi verdetti sui candidati del mondo della sanità.