Bologna | Juventus nel mirino | Medel rientrato in gruppo

Il Bologna inizia seriamente a preparare la prossima sfida di Serie A contro la Juventus. Rientrato anche Gary Medel dopo gli impegni con la Nazionale cilena. In giornata raggiungeranno i compagni anche Michel Aebischer, Nicola Bagnolini, Denso Kasius e Joshua Zirkzee, mentre John Lucumi rientrerà domani. A tre giorni dalla partita dell'Allianz, domani il gruppo si allenerà ancora a porte chiuse.

