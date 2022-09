Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti mercoledì 28 settembre

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Ildella Regionesulla pandemia Covid-19, con gli aggiornamenti di282022 sui numeri delle ultime 24 ore. Prosegue il lavoro di monitoraggio della diffusione del virus, con un nuovo appuntamento quotidiano per quanto riguarda una delle regioni più colpite del nostro Paese. Ecco quindi i dati odierni:si registrano 2.388 nuovi, 1 morto, 3.800 tamponi molecolari, 10 ricoverati in terapia intensiva, 245 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

