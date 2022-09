Bollette luce: rischio aumento del 60%, l’allarme lanciato da Nomisma (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'Arera renderà noto l'aggiornamento della luce entro la fine del mese, mentre per quello del gas bisognerà aspettare, in base ai nuovi metodi di calcolo, inizio novembre. Per ora la stima preliminare di Nomisma Energia è in questo caso di un rialzo del 70% L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'Arera renderà noto l'aggiornamento dellaentro la fine del mese, mentre per quello del gas bisognerà aspettare, in base ai nuovi metodi di calcolo, inizio novembre. Per ora la stima preliminare diEnergia è in questo caso di un rialzo del 70% L'articolo proviene da Firenze Post.

