Bollette luce e gas, rischio nuova stangata: gli aumenti shock (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sulla testa degli italiani si agita la scure di una nuova stangata. Le Bollette elettriche potrebbero aumentare di circa il 60% nel prossimo trimestre, con un nuovo massimo del prezzo dell’elettricità di 66,6 centesimi per kWh, 25 centesimi in più rispetto al trimestre precedente. E’ la stima di Nomisma energia secondo cui, senza interventi del governo, l’impennata sarebbe addirittura del 100%. Bollette, rischio nuova stangata L’Arera renderà noto l’aggiornamento della luce entro la fine del mese, mentre per quello del gas bisognerà aspettare, in base ai nuovi metodi di calcolo, inizio novembre. Per ora la stima preliminare di Nomisma Energia è in questo caso di un rialzo del 70%. “In assenza dell’intervento del governo l’aumento potenziale delle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sulla testa degli italiani si agita la scure di una. Leelettriche potrebbero aumentare di circa il 60% nel prossimo trimestre, con un nuovo massimo del prezzo dell’elettricità di 66,6 centesimi per kWh, 25 centesimi in più rispetto al trimestre precedente. E’ la stima di Nomisma energia secondo cui, senza interventi del governo, l’impennata sarebbe addirittura del 100%.L’Arera renderà noto l’aggiornamento dellaentro la fine del mese, mentre per quello del gas bisognerà aspettare, in base ai nuovi metodi di calcolo, inizio novembre. Per ora la stima preliminare di Nomisma Energia è in questo caso di un rialzo del 70%. “In assenza dell’intervento del governo l’aumento potenziale delle ...

