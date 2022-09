Bollette gas: potrebbero essere mensili per il mercato tutelato Ipotesi di Arera (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’Ipotesi, in risposta alle richieste di associazioni di consumatori, è dell’Agenzia per l’energia e le reti: possibili Bollette mensili del gas anziché bimestrali. Ciò per gli utenti del mercato tutelato che, tuttavia, salvo novità legislative, sarà abolito a gennaio. Sempre Arera prospetta la variazione dei prezzi, per il gas, non su base trimestrale ma mensile. L'articolo Bollette gas: potrebbero essere mensili per il mercato tutelato <small class="subtitle">Ipotesi di Arera</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’, in risposta alle richieste di associazioni di consumatori, è dell’Agenzia per l’energia e le reti: possibilidel gas anziché bimestrali. Ciò per gli utenti delche, tuttavia, salvo novità legislative, sarà abolito a gennaio. Sempreprospetta la variazione dei prezzi, per il gas, non su base trimestrale ma mensile. L'articologas:per il di proviene da Noi Notizie..

Agenzia_Ansa : L'allarme di Nomisma sulle bollette: per la luce si rischia un aumento del 60%. Il dato del gas ancora preliminare,… - LaStampa : Bollette, stangata in arrivo: a ottobre quella della luce rischia un aumento del 60%, senza interventi del governo… - RaiNews : Le novità di ottobre sulle bollette - emidrim1 : RT @Agenzia_Ansa: L'allarme di Nomisma sulle bollette: per la luce si rischia un aumento del 60%. Il dato del gas ancora preliminare, stima… - Open_gol : Servono 20 miliardi per gli aiuti su elettricità e gas: il nuovo governo vuole i fondi di Bruxelles. Ma… -