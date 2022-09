Bollette della luce, l’allarme di Nomisma: ‘Senza gli aiuti dal governo aumenteranno del 60%’ (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le Bollette della luce, che hanno già raggiunto cifre da capogiro costringendo molti commercianti ad abbassare la saracinesca della propria attività, potrebbero aumentare. E addirittura raddoppiare. Lo scenario non è certo dei migliori e Nomisma Energia ha lanciato l’allarme perché per il prossimo trimestre gli italiani potrebbero fare i conti con un aumento del 60%. Leggi anche: Bollette del gas da 730 mila euro, la denuncia di San Patrignano: ‘Così rischiamo la chiusura’ l’allarme e i rincari sulle Bollette Il governo italiano si deve ancora formare, ma Nomisma Energia è stata chiara: per evitare un ulteriore aumento servono degli aiuti. E bisogna mettersi al lavoro il prima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le, che hanno già raggiunto cifre da capogiro costringendo molti commercianti ad abbassare la saracinescapropria attività, potrebbero aumentare. E addirittura raddoppiare. Lo scenario non è certo dei migliori eEnergia ha lanciatoperché per il prossimo trimestre gli italiani potrebbero fare i conti con un aumento del 60%. Leggi anche:del gas da 730 mila euro, la denuncia di San Patrignano: ‘Così rischiamo la chiusura’e i rincari sulleIlitaliano si deve ancora formare, maEnergia è stata chiara: per evitare un ulteriore aumento servono degli. E bisogna mettersi al lavoro il prima ...

