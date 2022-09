Bollette del gas, cosa cambia da ottobre. Occhio al rischio del conguaglio (Di mercoledì 28 settembre 2022) A partire dal 1° ottobre le Bollette del gas saranno mensili e non più bimestrali, i prezzi saranno indicizzati al mercato italiano e non a quello olandese. I rischi però rimangono Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 settembre 2022) A partire dal 1°ledel gas saranno mensili e non più bimestrali, i prezzi saranno indicizzati al mercato italiano e non a quello olandese. I rischi però rimangono

Agenzia_Ansa : L'allarme di Nomisma sulle bollette: per la luce si rischia un aumento del 60%. Il dato del gas ancora preliminare,… - myrtamerlino : Il tempo di festeggiare è già finito, c'è un'Italia che ha urgenza di segnali. #Bollette, crisi energetica, investi… - LaStampa : Bollette, stangata in arrivo: a ottobre quella della luce rischia un aumento del 60%, senza interventi del governo… - cicciagatta : RT @Lamortetifabel1: 800 euro di pensione...Pagato affitto e un paio di bollette tocca rovistare negli scarti del super per mangiare. Non p… - ReitalyCom : Ci piacerebbe comprendere la correlazione tra: ¦ le sedi fiscali in #Olanda di Aziende come #Enel ed #Eni per elude… -