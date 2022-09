Bollette del gas | cambia tutto | da ottobre saranno mensili

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 28 settembre 2022) A partire dal mese diledel gas arriveranno con cadenza mensile e non più bimestrale. Lo ha deciso l’Arera, l’Autorità per l’energia, prevedendo la nuova possibilità di fatturazione mensile per le famiglie che ancora accedono al mercato tutelato. Si tratta di 7,3 milioni di clienti domestici, pari ad oltre un terzo dei 20,4 milioni totali. La decisione è pensata per rendere tempestivo l’effetto di eventuali misure europee di tutela dei consumatori contro i rincari dell’energia.del gas, cosaL’Autorità dell’Energia (Arera) ha deciso di non calcolare più le tariffe del gas trimestralmente ma di aggiornarle mensilmente. La conseguenza è che un terzo delle famiglie italiane che consumano gas non pagheranno più leogni bimestre ma ogni mese. L’Arera ha ritenuto ...