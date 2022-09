Bollette, allarme rincari: “Senza aiuti dal governo aumenti fino al 100%” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le Bollette elettriche aumentaranno almeno del 60 percento a partire dal prossimo ottobre. Lo prevede Nomisma, secondo cui, Senza interventi del governo, il rincaro sul mercato tutelato sarebbe addirittura del 100%. “Dopo due trimestri in cui le Bollette sono rimaste ferme grazie ai forti interventi del governo, l’Arera è costretta a rivederle al rialzo da ottobre, almeno per quelle dell’elettricità”, ha spiegato Davide Tabarelli, presidente della società di consulenza. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che impone le tariffe sul mercato tutelato, dovrà rendere noti entro fine mese i nuovi costi per la bolletta elettrica, mentre per il gas sarà necessario attendere inizio novembre, per via dei nuovi metodi di calcolo (su base mensile) approvati la scorsa ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Leelettriche aumentaranno almeno del 60 percento a partire dal prossimo ottobre. Lo prevede Nomisma, secondo cui,interventi del, il rincaro sul mercato tutelato sarebbe addirittura del. “Dopo due trimestri in cui lesono rimaste ferme grazie ai forti interventi del, l’Arera è costretta a rivederle al rialzo da ottobre, almeno per quelle dell’elettricità”, ha spiegato Davide Tabarelli, presidente della società di consulenza. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che impone le tariffe sul mercato tutelato, dovrà rendere noti entro fine mese i nuovi costi per la bolletta elettrica, mentre per il gas sarà necessario attendere inizio novembre, per via dei nuovi metodi di calcolo (su base mensile) approvati la scorsa ...

