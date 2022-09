Bmw XM | il Sav ad alte prestazioni

(Di mercoledì 28 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – In occasione del suo 50^ anniversario, BMW M presenta la sua prima auto adcon sistema di trazione elettrificato. Si tratta della XM, un Sav adrichiama la leggendaria auto sportiva a motore centrale. La produzione inizierà nello stabilimento di Spartanburg, negli Stati Uniti, nel dicembre 2022, prima di arrivare nei concessionari di tutto il mondo nella primavera del 2023. I mercati di vendita principali saranno gli Stati Uniti, la Cina e il Medio Oriente. Il sistema di trazione M Hybrid della Bmw XM eroga una potenza complessiva di 480 kW/653 CV (generata dalla combinazione del motore a combustione con una potenza massima di 360 kW/489 CV e del sistema di trazione elettrica con una potenza massima di 145 kW/197 CV). E’ sostenuta da un motore V8 di nuova ...

le sue proporzioni sono quelle tipiche di una Bmw Sav moderno, i fari sono separati dalla maxi griglia ... XM Nell'abitacolo tante le soluzioni che rendono esclusivo un SUV che punta ad un ... La Bmw XM scatta da 0 a 100 km/h (62 mph) in 4,3 secondi, mentre il pulsante M Hybrid sulla console centrale consente di selezionare una delle tre modalità di funzionamento, tra cui l'impostazione E ...