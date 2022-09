BMW XM - Capostipite (ibrida) di una nuova era

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Introdurre un modello totalmente inedito in una gamma radicata come quella della BMW è di per sé un evento, ma con la XM la Casa tedesca ha fatto molto di più. Per celebrare al meglio i 50 anni del marchio M sono infatti due le novità assolute: la XM è un progetto nato dal foglio bianco e non da una BMW "standard" (l'unica dopo la M1) ed è anche la prima M con powertrain elettrificato M Hybrid. Sarà prodotta nella fabbrica americana di Spartanburg: le prime consegne sono previste per la primavera del 2023. Design dirompente partendo dal foglio bianco. Anticipata quasi completamente dalla omonima concept del 2021, la BMW XM è una Suv plug-in hybrid che apre un nuovo corso per la gamma M: il suo powertrain verrà utilizzato anche per altri modelli e probabilmente gli spunti stilistici di questo prodotto serviranno da ispirazione per le BMW e le M che verranno. La XM adotta uno stile ...