Blonde – recensione del film su Marilyn Monroe (Di mercoledì 28 settembre 2022) Chi è questa donna? La fragile e ingenua Norma Jeane, all’eterna ricerca di un padre mai conosciuto o la sorridente e sbarazzina Marilyn Monroe, diva del cinema che tutta l’America ama?Prova a raccontarcelo Blonde, il nuovo biopic disponibile da oggi 28 settembre in streaming su Netflix. Il nuovo biopic su Marilyn Monroe ha fatto parlare di sé sin da subito, sin dalle prime immagini che mostravano l’incredibile somiglianza tra una bravissima Ana de Armas e la diva del cinema hollywoodiano degli anni 50 e 60. Presentato a Venezia (dov’era candidato al Leone d’oro) a inizio settembre se ne è continuato a parlare per le scene esplicite, ma non sono la bellezza né la sessualità il cardine di questo film. Un film esteticamente bellissimo, forse un po’ troppo lungo (2 ore e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 settembre 2022) Chi è questa donna? La fragile e ingenua Norma Jeane, all’eterna ricerca di un padre mai conosciuto o la sorridente e sbarazzina, diva del cinema che tutta l’America ama?Prova a raccontarcelo, il nuovo biopic disponibile da oggi 28 settembre in streaming su Netflix. Il nuovo biopic suha fatto parlare di sé sin da subito, sin dalle prime immagini che mostravano l’incredibile somiglianza tra una bravissima Ana de Armas e la diva del cinema hollywoodiano degli anni 50 e 60. Presentato a Venezia (dov’era candidato al Leone d’oro) a inizio settembre se ne è continuato a parlare per le scene esplicite, ma non sono la bellezza né la sessualità il cardine di questo. Unesteticamente bellissimo, forse un po’ troppo lungo (2 ore e ...

moviestruckers : #Blonde, recensione del film di Andrew Dominik con #AnaDeArmas - FataMorganaWeb : #Blonde è disponibile da oggi su #Netflix. Qui la recensione del film di Andrew Dominik firmata da Alma Mileto… - Andrea_Peduzzi : #Blonde mi ha ricordato moltissimo #Immortality per temi, forma, ma soprattutto per il meccanismo di violazione leg… - thenerdnamy : Tra l'altro mi è stato chiesto di scrivere una recensione per Blonde... Ho pianto. - Damiano_Pan : RT @TheHotCorn_: OPINIONI | #Blonde: una straordinaria #AnaDeArmas e le schegge di vita di #NormaJeane e #MarilynMonroe, tra verità e fanta… -