Blade | il cinecomic Marvel perde il regista a due mesi dall' inizio delle riprese

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Bassam Tariq ha rinunciato alla regia del cinenecomic, che vede protagonista Mahershala Ali, a duedella produzione. IlBassam Tariq ha abbandonato la produzione dia due. Come conferma Hollywood Reporter , ilStudios con Mahershala Ali dovrà trovarsi al più presto un altro. L'uscita di scena di Bassam Tariq si configura come uno shock, visto che a novembre avrebbero dovuto prendere il via ledell'attesa pellicola sul celebre cacciatore di vampiri dei fumetti. a fianco di Mahershala Ali nei panni del protagonista, ...

BadTaste.it Cinema

Il regista Bassam Tariq ha abbandonato la produzione dia due mesi dall'inizio delle riprese. Come conferma Hollywood Reporter , ilMarvel Studios con Mahershala Ali dovrà trovarsi al più presto un altro regista. L'uscita di scena di Bassam ...A poche settimane dall'inizio delle riprese, Bassam Tariq ha lasciato la produzione di, ilMarvel con protagonista Mahershala Ali. Nonostante il suo addio, il regista continuerà a essere legato al progetto in quanto produttore esecutivo. Visto che le riprese sarebbero ... Blade perde il regista Bassam Tariq a poche settimane dall'inizio delle riprese Non ci sono ulteriori aggiornamenti a riguardo. Come noto da tempo, Blade vedrà dietro la macchina da presa Bassam Tariq  ( Mogul Mowgli ), con il premio Oscar Mahershala Ali protagonista nei panni de ...