Biden | nuova gaffe | ' Dov' è Jackie?' Ma la deputata Walorski è morta ad agosto

nieddupierpaolo : RT @Giacinto_Bruno: Biden è uno che si mantiene informato, ma anche il suo staff non è migliore La nuova gaffe di Biden: “Dov’è Jackie Wal… - TwoLongRiders : RT @Agenzia_Italia: 'Jackie, dove sei? Dov'è Jackie?', ha chiesto ai presenti ad un convegno sull'obesità. Ma Jackie Walorski, deputata rep… - LietellalietaM : RT @Agenzia_Italia: 'Jackie, dove sei? Dov'è Jackie?', ha chiesto ai presenti ad un convegno sull'obesità. Ma Jackie Walorski, deputata rep… - robychisar : RT @Agenzia_Italia: 'Jackie, dove sei? Dov'è Jackie?', ha chiesto ai presenti ad un convegno sull'obesità. Ma Jackie Walorski, deputata rep… - TheTylerKot : RT @Agenzia_Italia: 'Jackie, dove sei? Dov'è Jackie?', ha chiesto ai presenti ad un convegno sull'obesità. Ma Jackie Walorski, deputata rep… -

Leggi anche > Google gli accredita (per sbaglio) 250mila dollari, lui non riesce a restituirli: 'Se non li rivolete, per me è ok' LA GIUSTIFICAZIONEha continuano senza correggersi. Dopo la ...La Casa Bianca aveva diramato una nota in cui si leggeva che il presidente era "scioccato" per la morte improvvisa della ...«Jackie sei qui Dov’è Jackie» dice il presidente Usa Joe Biden, durante un intervento a Washington, chiedendo dove fosse la deputata repubblicana ...Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca ha chiamato una deputata dell'Indiana morta in un incidente qualche mese fa ...